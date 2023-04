Aardbeving met kracht van 6,2 ten oosten van de Filipijnen

Eurostat: Huizenprij­zen EU kennen grootste daling sinds begin 2009, ook in België lichte daling

De huizenprijzen in de Europese Unie zijn in het vierde kwartaal van vorig jaar met 1,5 procent gedaald vergeleken met het voorgaande kwartaal. Dat is de grootste daling sinds begin 2009, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.