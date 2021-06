Aardbeving met kracht van 6,1 treft oosten van Indonesië

Joris (50) uit Bierbeek overleefde in 2004 de tsunami in Thailand, vandaag 15 jaar later woont en werkt hij er nog steeds

26 december Vandaag is het exact 15 jaar geleden dat de tsunami in de Indische oceaan het leven van zo’n 230.000 mensen eiste. Ook het Thaise eiland Phuket werd slachtoffer van de historische natuurramp. Joris Verboomen (50) uit Bierbeek overleefde op Phuket die bewuste 26 december in 2004. Vandaag werkt hij nog steeds als gids in de streek. “Zo'n gebeurtenis vergeet je nooit”, zegt hij.