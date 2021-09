Aardbeving met kracht van 5,8 schrikt regio Melbourne op

Aardbeving met kracht van zeker 7,0 schrikt Mexico op: minstens één dode, schade aan gebouwen

8 september In de omgeving van het Mexicaanse vakantieoord Acapulco heeft zich dinsdagavond een krachtige aardbeving voorgedaan. Er is voorlopig nog niet veel informatie over eventuele slachtoffers of schade. De eerste foto’s na de beving tonen wel schade aan sommige gebouwen. Er viel ook minstens één dode. Een man kwam om het leven toen een paal op hem viel in Coyuca de Benítez (een gemeente in Guerrero), zo deelde de lokale gouverneur, Héctor Astudillo, mee.