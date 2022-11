Aardbeving met kracht van 5,5 voor de kust van Kreta, tsunamiwaarschuwing afgegeven

China meldt eerste coronadode sinds mei

In China hebben de autoriteiten zondag voor het eerst sinds mei een covid-overlijden gemeld. Het gaat om een 87-jarige man uit Peking, waar het aantal nieuwe gevallen opnieuw in stijgende lijn gaat. Het slachtoffer had een lichte vorm van Covid-19, maar zijn toestand verslechterde na een bacteriële infectie, klinkt het.

20 november