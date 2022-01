Aardbeving met kracht 6,6 voor kust Cyprus

Oudste theeresten tot nu toe gevonden in China: 2.400 jaar oud

In China zijn de tot dusver oudste resten van thee gevonden. Ze zijn ongeveer 2.400 jaar oud, meldt ‘The Art Newspaper’. Wetenschappers van de Shandong University en de University of Science and Technology Beijing hebben de leeftijd vastgesteld van de overblijfselen van de theebladeren, die werden gevonden in een porseleinen kopje. Ze werden ontdekt in een koninklijk graf in Zoucheng in de provincie Shandong.

10 januari