Aardbeving met een kracht van 5,9 treft oosten van Indonesië

Frankrijk maakt prioriteit van aanpak huiselijk geweld

1:40 De Franse regering gaat meer doen om huiselijk geweld aan te pakken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin zondag in de pers gezegd. Zo zullen in de toekomst aangiften van huiselijk geweld voorrang krijgen op alle andere zaken, aldus de minister aan de krant Le Parisien. Daarnaast krijgt elk politiekantoor een agent toegewezen die gespecialiseerd is in de materie.