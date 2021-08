Aardbeving Haïti kostte nu al aan zeker 2.189 mensen het leven

Het zuidwesten van het land is ten prooi gevallen aan chaos, nu de slachtoffers van de aardbeving ook te kampen krijgen met de onweders die losbarstten in het kielzog van Grace, een tropische storm die intussen is uitgegroeid tot orkaan. De Verenigde Staten hebben acht militaire helikopters uit Honduras gecharterd om de medische evacuatie verder te zetten. Een transportschip van de Amerikaanse marine met een chirurgisch team aan boord zou woensdag moeten aankomen in Haïti.

Informele wapenstilstand van bendes

“We hebben ongeveer 600.000 mensen die direct getroffen zijn en die onmiddellijk humanitaire hulp nodig hebben”, zei Jerry Chandler, de directeur van de Haïtiaanse civiele bescherming. “We moesten manieren vinden om de veiligheid te garanderen, wat een grote uitdaging blijft. We weten dat er een probleem was aan de zuidelijke uitvalsweg van Port-au-Prince, in Martissant, maar dat probleem is klaarblijkelijk opgelost, aangezien we er de laatste twee dagen konden passeren”, zei hij.

Beelden van de opruim- en reddingsacties in Les Cayes.

Sinds begin juni was elke vorm van veilig verkeer onmogelijk op de twee kilometer van de nationale weg die door Martissant loopt, een arme wijk van de Haïtiaanse hoofdstad waar het bendegeweld welig tiert. Sinds de aardbeving zijn de sporadische schietpartijen en de willekeurige aanvallen op voertuigen echter gestaakt, stellen de Haïtiaanse autoriteiten, zonder dat er een politieoperatie moest plaatsvinden om de controle terug te nemen over de wijk.

Hoewel de informele wapenstilstand van de gewapende bendes een opluchting is voor de humanitaire actoren in het gebied, blijft de verdeling van humanitaire hulp aan de slachtoffers van de aardbeving gecompliceerd. “Het is al voorgekomen dat we geconfronteerd worden met gefrustreerde en ongeduldige mensen die problemen veroorzaken en konvooien net blokkeren”, aldus Chandler, die benadrukte dat het net de bedoeling is om zo snel mogelijk alle gebieden te bereiken en zo veel mogelijk mensen te kunnen bedienen.

Geregeld worden er nog slachtoffers van onder het puin gehaald.

Geïsoleerde gebieden

Ook 200 kilometer verderop, in het stadje Maniche, hopen inwoners op broodnodige hulp. Ze vrezen voor de inwoners van de geïsoleerde berggebieden. “Het is al ingewikkeld om hier, in het centrum van Maniche, hulp te kijgen, dus als het al gebeurt, bereikt het nooit de slachtoffers in de geïsoleerde gebieden”, liet een inwoner van Maniche optekenen.

De aardbeving met een magnitude van 7,2 verwoestte ook 60.000 huizen. Het epicentrum van de beving bevond zich op een diepte van tien kilometer, twaalf kilometer ten noordoosten van de stad Saint-Louis du Sud.

Een uitvaart in Les Cayes na de verwoestende aardbeving.