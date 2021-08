Aardbeving Haïti kostte aan zeker 2.189 mensen het leven

Bosbrand Saint-Tro­pez eist twee dodelijke slachtof­fers

18 augustus De brand die sinds maandag het hinterland van de mondaine Franse badplaats Saint-Tropez aan de Côte d'Azur teistert, is nog niet onder controle en woedde al over 7.000 hectare. Twee mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten van het departement Var. Zeker een van de slachtoffers is een man. Er zijn 24 mensen gewond geraakt.