Aanwezigheid Russische delegatie bij OVSE-vergadering in Oostenrijk zorgt voor veel kritiek

KIJK. Vlaming Tony (34) vocht 6 maanden mee aan het front in Oekraïne: “Mensen moeten neerschie­ten, dat weegt door”

In augustus vorig jaar trok de Oost-Vlaamse Tony Neukermans naar het front in Cherson. Hij komt er bij het internationale legioen terecht, dat zo’n 20.000 buitenlandse vrijwilligers telt. “Wanneer ik de beelden zag van vluchtende mensen en kinderen die werden neergeschoten, heb ik besloten om naar Oekraïne te gaan”, zegt Tony. “In het begin moesten we gewoon worden aan artillerie”. Daarna volgen meerdere opdrachten in Odessa, Donbass, Mykolaiv, Kiev en Cherson.