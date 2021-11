Aanwezigen getuigen over fatale kerstparade in VS: “Oorverdovend geschreeuw en gehuil van mensen die waren aangereden”

Ooggetuigen van de fatale kerstparade in de Amerikaanse stad Waukesha, in de staat Wisconsin reageren verontwaardigd op het incident. Zondag reed daar een rode SUV aan hoge snelheid in op een massa. Daarbij kwamen vijf personen om het leven en raakten meer dan 40 mensen gewond. Er zouden eveneens kinderen onder de slachtoffers zijn. “Ik hield het hoofd van een klein meisje in mijn handen, ze was aan het schokken en ze bloedde uit haar oren”, vertelt een ooggetuige.

Corey Montiho, een lid van de commissie van het Waukesha-schooldistrict, kreeg te horen dat het dansteam van zijn dochter, dat aan het paraderen was toen de auto kwam aangereden, was geraakt. “Er lagen overal pompoms, schoenen en gemorste warme chocomelk. Ik ging van het ene ineengekrompen lichaam naar het andere om mijn dochter te vinden. Mijn vrouw en twee dochters waren bijna geraakt. Mijn familie is veilig, maar heel wat anderen zijn dat niet. Ik hield het hoofd van een klein meisje in mijn handen, ze was aan het schokken en ze bloedde uit haar oren”, vertelt Montiho.

Luide knal

Een andere ooggetuige, Angelito Tenorio, had net meegelopen in de parade en wandelde terug met zijn familie naar Main Street. “We zagen een SUV oversteken, met volle gas langs de route van de parade. Dan hoorde we een luide knal en oorverdovend geschreeuw en gehuil van mensen die door het voertuig waren geraakt”, zegt hij. “We zagen mensen weglopen of stoppen en huilen, er lagen lichamen op de grond. Het gebeurde allemaal zo snel”, klinkt het.

“Het was erg eng. We hebben meteen onze kinderen vastgepakt, zijn naar onze auto’s gegaan en zijn zo snel mogelijk vertrokken”, aldus Kimberlee Coronado, die de parade met haar gezin bijwoonde. Eén van haar kinderen, de 12-jarige Ashlee, was eerst heel blij om de optocht te zien, maar daar kwam snel verandering in. “Toen ik de auto zag, dacht ik eerst dat hij deel uitmaakte van de parade. En dan wist ik... dit is echt. We waren allemaal aan het schreeuwen”, zegt het meisje.

Veel kinderen aanwezig

Belen Santamaria, die eveneens zag hoe de auto voorbijraasde, vluchtte met haar driejarige dochter naar een restaurant in de buurt. Haar echtgenoot probeerde terwijl zoveel mogelijk gewonden te helpen. Santamaria ontsnapte op het nippertje aan het gevaar. Zo zou ze normaal gezien mee hebben gemarcheerd in de optocht, maar keek ze uiteindelijk alleen toe omdat ze hoofdpijn had. “De SUV had ons ook kunnen aanrijden”, aldus de vrouw.

Quote Ik kan me niet inbeelden hoe het was voor de kleine kinderen die daar waren, wat voor beeld zoiets nalaat in je hoofd. Ik ben nog steeds in shock. Kaylee Staral , ooggetuige

“Toen de politie arriveerde, moest iedereen de straten verlaten van de agenten. Dat zorgde voor nog meer chaos. Wij gingen schuilen in een winkel”, vertelt Kaylee Staral, stagiaire bij een lokaal nieuwsmedium. Ze benadrukt dat er erg veel kinderen aanwezig waren op de parade. “Ik kan me niet inbeelden hoe het was voor de kleine kinderen die daar waren, wat voor beeld zoiets nalaat in je hoofd. Ik ben nog steeds in shock”, aldus Staral.

Volledig scherm Verschillende mensen probeerden te schuilen in winkels en restaurants. © @jadensingsime via REUTERS

