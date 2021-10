Aanvaller aanslag Noorwegen vermoordde slachtoffers met steekwapen, niet met pijl en boog

PORTRET. Espen Andersen Bråthen (37), de Noorse schutter die “een boodschap voor de wereld” had

15 oktober De man die woensdagavond vijf mensen gedood heeft in Noorwegen, was een zelfverklaarde moslimbekeerling. Maar dan wel één die zelfs door geloofsgenoten als een zonderling werd beschouwd. “Hij kwam hier niet bidden, maar wartaal verkopen”, zo klinkt het in de plaatselijke moskee. Ook verwanten trekken zijn religieuze motieven in twijfel. Zij noemen hem geestelijk gestoord, maar voorlopig sluit de politie terrorisme nog niet uit.