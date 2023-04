"Aanval op oliedepot Krim maakte deel uit van voorbereiding tegenoffensief Oekraïne”

Oekraïne hecht geloof aan Chinese bemidde­lings­po­ging: “Niet onrealis­tisch”

Het is "niet onrealistisch" dat China zou optreden als bemiddelaar in de oorlog in Oekraïne. Dat heeft de Oekraïense viceminister van Buitenlandse Zaken, Andri Melnyk, zondag gezegd in Duitse media.