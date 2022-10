Aanval met Iraanse ‘kamikazedrones’ in regio Kiev, maar wat zijn die Shahed-136-drones juist die Rusland inzet?

In de stad Bila Tserkva, op een honderdtal kilometer ten zuiden van de Oekraïense hoofdstad Kiev, is een persoon gewond geraakt bij een aanval met Iraanse kamikazedrones. Dat zegt de regionale gouverneur. Volgens gouverneur Oleksi Koeleba ging het om drones van het type Shahed-136. Het zou de eerste keer zijn dat dergelijke drones daar zijn gebruikt. Maar wat doen die nieuwe Iraanse aanvalsdrones juist? En wat betekent het dat Rusland ze inzet?

Bij de droneaanval in de stad Bila Tserkva in oblast Kiev is er ook schade aan de infrastructuur veroorzaakt. “Er waren zes aanvallen en explosies”, zei de gouverneur nog. Het is niet meteen duidelijk wat het doelwit was.



Het zuidelijke commando van het Oekraïense leger liet op Telegram weten de zes drones van het type Shahed-136 te hebben neergehaald. Volgens de woordvoerster van het commando, Natalia Goemenjoek, zijn ze uit de lucht geschoten in het district Mykolajiv. Oekraïne gewaagde in september van de eerste Russische aanvallen met drones van Iraanse makelij, maar dergelijke aanvallen gebeurden vooral in het zuiden van het land, op de strategische stad Odesa aan de Zwarte Zee.

Drones van Iran en Noord-Korea

Volledig scherm Een drone, vermoedelijk een Shahed-136, in de lucht boven Odesa in Oekraïne. © REUTERS De Russen gebruiken sinds hun invasie in Oekraïne voor de strijd in de lucht naast gevechtsvliegtuigen inderdaad ook drones, onbemande vliegtuigjes. Die zouden onder meer van Iran en ook van Noord-Korea zijn gekocht. Oekraïne meldde eerder al dat daarbij ook Iraanse kamikazedrones van het type Shahed-136 worden gebruikt. Volgens Londen werden gelijkaardige gevechtsdrones, met een bereik van 2.500 kilometer, eerder ook al ingezet in het Midden-Oosten.

Kettingzaag

De Shahed-136-aanvalsdrone is ontwikkeld door HESA (Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation) en is in de kern ontworpen om gronddoelen vanop grote afstand te neutraliseren. De drone van zo’n 3,5 meter lang en 2,5 meter breed wordt in veelvouden afgevuurd (in batches van vijf of meer), en dit vanuit een lanceerrek dat kan geïnstalleerd worden op een vrachtwagentrekker - wat bijdraagt aan de flexibiliteit en onvoorspelbaarheid van het systeem. De drone is gemaakt om luchtverdediging te ontwijken - ze vliegen heel laag waardoor ze moeilijk te detecteren zijn - en op een relatief goedkope manier gronddoelen te vernietigen. Als ze naderen, maken ze blijkbaar een hoop lawaai, dat door de Franse zender TF1 wordt omschreven als het geluid van een kettingzaag of een scooter. Vervolgens ontploft de drone bij het raken van het doelwit, vandaar ‘kamikazedrone’.

De Shahed-136 werd in december 2021 onthuld. Aangenomen wordt dat het systeem voor het eerst actief werd ingezet in het conflict in Jemen.

Nu zouden de toestellen ook actief gebruikt worden door het Russische leger tijdens hun invasie van Oekraïne. Volgens verschillende media heeft Iran honderden van de drones geleverd aan Rusland, ondanks waarschuwingen van de Verenigde Staten. Als reactie kondigde Oekraïne onlangs aan de diplomatieke aanwezigheid van Iran in het land “sterk te beperken”. Kiev trok zo de accreditatie van de ambassadeur van Iran in. Teheran zei de beslissing te betreuren en dat die “is gebaseerd op ongefundeerde informatie, overgebracht door de propaganda van buitenlandse media” tegen Iran.

Quote Het is makkelij­ker om zo’n drone in te zetten dan om honderd artillerie­gra­na­ten af te vuren. Een Oekraïense kolonel tegen ‘The New York Times’.

Eerste melding

Het was op 13 september dat Oekraïne voor het eerst claimde een Russische drone van Iraanse makelij van het type Shahed-136 uit de lucht te hebben geschoten. Dat gebeurde in de regio Charkiv.

Het land voegde daarbij als bewijs foto’s van de brokstukken toe, met in het Russisch ‘Geran-2' erop geschreven (De Shahed-136-drone staat ook bekend als de Geran-2 in Rusland). Een gevonden vleugeltop leek identiek aan die van een Shahed-136. Het wapenfeit had plaats in de buurt van de strategisch belangrijke stad Koepjansk, die net als het zuidelijker gelegen Izjoem werd heroverd op de Russische invasietroepen.

Een brokstuk van een drone die werd neergehaald nabij Koepjansk. Volgens Oekraïne gaat het om een kamikazedrone van het type Shahed-136.

Artillerie geleverd door VS opgeblazen

Later werden nog meer restanten teruggevonden van de aanvalsdrone, berichtte onder meer ‘The New York Times’. Een drone van hetzelfde type zou Oekraïense artillerie hebben opgeblazen die was geleverd door de Verenigde Staten. Oekraïense officieren zien de bewuste Iraanse toestellen als “beangstigend effectief”, schreef de krant. Het gebruik van de kamikazedrones met explosieven zou voor de Russen een goed alternatief zijn voor aanvallen met artillerie, legde een Oekraïense kolonel uit. “Het is makkelijker om zo’n drone in te zetten dan het is om honderd artilleriegranaten af te vuren.”

Twee weken geleden maakte het Oekraïense leger opnieuw melding van de inzet van Shahed-136-drones. De Oekraïners haalden toen bij een Russische drone-aanval in de haven van Odesa (waarbij een burger om het leven kwam) meerdere Iraanse drones neer boven zee, ook types Shahed-136.

Nadelen

“Veel van het aanvankelijke succes van de drones zal voortkomen uit het feit dat het om een nieuw wapen in de strijd gaat”, stelt Jean-Christophe Noël van het IFRI (Institut français des relations internationales) bij TF1. Maar de Oekraïners leren snel.

Bovendien zijn de Shahed-136-drones niet helemaal betrouwbaar. “Iraanse defensie-industrieën hebben de neiging om goedkoop boven kwalitatief te kiezen”, klinkt het bij Jeremy Binnie, een analist bij het Britse Janes Research Centre. “Dus hun systemen hebben een redelijk hoog mislukkingspercentage.” Ook Amerikaanse functionarissen schatten dat er “een paar bugs” in het systeem zitten. De Russen zouden dan ook niet helemaal tevreden zijn met de aangeschafte apparatuur.

Brokstuk van een neergehaalde drone, vermoedelijk van het type Shahed-36, in Odesa.

Verder zijn de grootste nadelen van de drones onder meer dat ze enkel vaste doelen kunnen raken, dat de capaciteit van de kernkop klein is (waardoor ze in vergelijking met bommen, raketten of artillerie minder grote schade kunnen aanrichten) en dat ze met de juiste apparatuur wel te onderscheppen zijn.

Onmacht

De inzet van Iraanse drones zoals de Shahed-136 door Rusland weerspiegelt overigens vooral eerder een vorm van onmacht van de kant van Moskou, zeggen experts. Enerzijds worden de onbemande vliegtuigjes handig ingezet voor doelen die momenteel buiten het bereik van de landtroepen liggen, maar anderzijds toont het toch ook aan dat het leger onder meer last heeft van de impact van westerse sancties en meer algemeen dat het de Russen aan een militair overwicht in het Oekraïense luchtruim ontbreekt.

Brokstuk van een neergehaalde drone, vermoedelijk van het type Shahed-36, in Odesa.

Twee weken geleden nog meldde het Britse ministerie van Defensie dat dit één van de zwakke plekken is van de Russische oorlogsinspanningen. De Britten schatten dat de Russische luchtmacht sinds het begin van de invasie al zo’n 55 gevechtsvliegtuigen heeft verloren. Ze vermoeden dat de luchtmacht ter ondersteuning van de grondtroepen die worden geconfronteerd met oprukkende Oekraïners steeds grotere risico’s neemt en mede daardoor meer toestellen verliest. Mogelijk daarom ook dat er nu meer naar drones wordt gegrepen.

