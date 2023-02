“Aantrekkelijk en geloofwaardig alternatief voor de auto”: Frankrijk wil 100 miljard investeren in spoor

Treinbege­lei­der Noël (52) werd drie keer aangeval­len in anderhalf jaar tijd: “Ik moest vijf maanden thuis revalide­ren na de operatie”

Elke dag krijgen gemiddeld vijf treinbegeleiders te maken met agressie. Noel (52) kan erover meespreken. De Oost-Vlaming werd in anderhalf jaar tijd drie keer aangevallen, waardoor hij uiteindelijk in het ziekenhuis belandde. “Ik werd met de dood bedreigd, geslagen, geschopt. En geen enkele dader is daarvoor gestraft.”