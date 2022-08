Aantal slachtoffers ontploffing in Armeens winkelcentrum loopt op tot 16, ook 60 gewonden

Het aantal dodelijke slachtoffers na de ontploffing op de Surmalu-groothandelsmarkt in de Armeense hoofdstad Jerevan is gestegen tot zestien. Dat meldt de civiele bescherming nadat reddingswerkers nog lichamen onder het puin hebben gehaald. Eerder was er sprake van zeven doden. Onder de dodelijke slachtoffers zijn ook een zwangere vrouw en een klein kind.

De ontploffing deed zich voor even buiten het centrum van de hoofdstad, stelde een journalist van het Duitse persbureau DPA op die plek vast. Vermoedelijk ligt een opslagplaats van vuurwerk die niet in regel was met de veiligheidsvoorschriften aan de oorzaak van de ontploffing. Ook een gasleiding ontplofte. Inbreuken op de veiligheidsvoorschriften zijn niet ongewoon in het land.

De reddingsoperatie gaat voort, luidt het. Volgens het ministerie voor noodsituaties werden meer dan 60 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Twaalf onder hen liggen daar nog steeds, maar hun levens zouden niet in gevaar zijn.

Al tien overlevenden werden vanonder het puin gehaald.

De hulpdiensten verwachten dat er nog meer mensen vastzitten onder de brokstukken. Verschillende gebouwen raakten beschadigd of werden vernietigd. Uren later was de brand nog niet geblust. Een rookwolk verspreidde zich over de stad. Stof en puin belandden op geparkeerde wagens.

Enkele uren na de ontploffing ontving de Civiele Bescherming verschillende bommeldingen. In het metronetwerk van Jerevan, in het parlement en in andere gebouwen zouden bommen geplaatst zijn. Passagiers moesten de metro verlaten en deskundigen onderzochten de stations, maar vonden geen explosieven.



