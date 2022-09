Aantal Russen die naar Finland vluchten, verdubbeld sinds begin mobilisatie

Uitspraken van Berlusconi over Poetin die tot oorlog gedwongen zou zijn, leiden tot ophef

Voormalig premier Silvio Berlusconi heeft in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in Italië voor ophef gezorgd met uitspraken over Vladimir Poetin. De 85-jarige politicus zei gisteren in een televisie-interview dat de Kremlinleider gepusht werd om Oekraïne binnen te vallen.

15:31