Aantal onbegeleide kinderen op de vlucht in Mozambique met 40 procent gestegen

Uil Barry, geliefde inwoner van Central Park in New York, overleden na aanrijding met busje

7 augustus Een geliefde gevederde inwoner van Central Park in New York is overleden. Het gaat om een gestreepte uil met de naam Barry. De uil kwam vrijdagochtend in aanvaring met één van de onderhoudsbusjes van het park, aldus plaatselijke autoriteiten.