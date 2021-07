Aantal nieuwe besmettingen stijgt naar recordhoogtes in Tokio na start Olympische Spelen

Het is stil in Tokio, ziet Vlaming die in de stad van 14 miljoen mensen woont: “Worden meest unieke, maar ook minst gewilde Spelen ooit”

22 juli Het is nooit stil in Tokio, een stad met 14 miljoen inwoners. Maar toch: het is er stiller dan gebruikelijk. Corona, weet u wel. “De uitbundigheid die je mag verwachten bij de start van de Spelen, is er niet”, zegt Rob Van Nylen (52), die sinds 1996 in Tokio woont en werkt. Het volk mort, de regering heeft de noodtoestand afgekondigd, buitenlandse fans mogen het land niet binnen, de besmettingen stijgen, maar straks beginnen de Olympische Spelen er toch. “Als één land dat kan, in deze uitzonderlijke situatie, dan is het Japan.”