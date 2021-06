Aantal nieuwe besmettingen piekt in Indonesië en experts vrezen dat het ergste nog moet komen

Zo’n drie weken na het vieren van het einde van de ramadan is het aantal coronabesmettingen op Java en Sumatra fors gestegen. Tijdens het Suikerfeest half mei lapten miljoenen inwoners van de eilandengroep het tijdelijke reisverbod aan hun laars om het einde van de islamitische vastenperiode te vieren.

In Kudus in het centrum van Java stegen de infectiecijfers met maar liefst 7.594 procent. 90 procent van de ziekenhuisbedden zijn er, volgens lokale media, ingenomen. In Riau op Sumatra steeg het dagelijkse aantal besmettingen midden mei tot meer dan 800, een verdubbeling ten opzichte van begin april. Vorige week lag de positiviteitsratio er op bijna 36 procent. De teller van het totaal aantal besmettingen in Indonesië staat op 1,9 miljoen, maar volgens recente studies is dat getal zwaar onderschat.

Epidemioloog en overheidsadviseur Wildan Asfan Hasibuan wijt die piek aan de toegenomen mobiliteit en de mogelijke verspreiding van varianten. In Indonesië is er maar weinig zicht op de invloed van die varianten van het coronavirus omdat er amper aan genomische sequencing wordt gedaan. Ook het testen en het tracen verloopt niet zoals het zou moeten op de archipel. Slechts één op de achttien mensen die Indonesië wil vaccineren is tot nu toe volledig ingeënt.

Volgens Dick Budiman, epidemioloog aan de Griffith University in Australië, moet Indonesië vooral de Deltavariant, die voor het eerst in India is ontdekt, ernstiger nemen. “Als we onze strategie niet veranderen, zullen vroeg of laat de zwakkeren getroffen worden en staan we voor een explosie aan gevallen. Het aantal overlijdens zal toenemen.” Budiman vreest dat het Indonesische gezondheidssysteem die toestand niet zal aankunnen.

