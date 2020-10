Aantal nieuwe besmettingen lijkt af te nemen in Nederland

Vlaamse Stemmen in de VS. Rhode Island, waar men het zijne denkt van ‘America First’: “Hier zijn ze dol op dingen die uit Europa komen”

9:16 Ze wonen in de kleinste staat van Amerika, maar zien de dingen groots. Erin Starr (50) is een gekende kunstenares, Raoul Dexters (50) is bedrijfsleider en importeert Europese delicatessen, zoals croissants. Eerst moest Raoul, als Belg, opboksen tegen ‘America First’, nu moet hij zijn koopwaar ook nog eens in een pandemie promoten. Maar het lukt: de zaken floreren en daar is hij dankbaar om. “Als je genoeg geld hebt en gezond bent, is Amerika een geweldig land. Maar anders...”