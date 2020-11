Aantal nieuwe besmettingen in VS bereikt recordhoogte: “catastrofaal” tekort aan bedden in Midwest

Het gaat niet de goede kant op met het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten. Donderdag werden meer dan 150.000 nieuwe gevallen geregistreerd en dat waren er nooit zo veel. Meer nog, het is al de zevende keer in negen dagen dat er recordcijfers werden opgetekend. Er lagen ook nog nooit zo veel patiënten in de ziekenhuizen. In de Midwest is de situatie ronduit rampzalig en wordt gesproken van een “catastrofaal" tekort aan bedden.

Welgeteld 153.496 nieuwe besmettingen werden er donderdag in de VS opgetekend door de gereputeerde Johns Hopkins University. Het was voor het eerst dat de kaap van 150.000 gevallen op één dag overschreden werd. Tien dagen geleden gingen de VS nog maar over de symbolische kaap van 100.000. De cijfers gaan fors omhoog in 46 staten en blijven relatief gelijk in 4 andere. In geen enkele staat is een daling te zien.

In de ziekenhuizen is de toestand al niet veel beter. Ook daar worden recordcijfers gemeld. Volgens het Covid Tracking Project (CTP) - dat de evolutie van de pandemie in de VS volgt - is dat al voor de derde dag op rij het geval. Er lagen donderdag 67.096 Covidpatiënten in de ziekenhuizen in de Verenigde Staten en ook dat waren er nooit zo veel. Het zijn er bijna 14.000 meer dan een week eerder.

Midwest

Vooral in het noorden van de Midwest is de toestand dramatisch, zeker nu het weer kouder wordt en mensen naar binnen vluchten. Er is een “catastrofaal” tekort aan bedden en personeel in ziekenhuizen en er wordt gevreesd dat het gezondheidssysteem er de komende dagen helemaal overweldigd zal worden. Want de modellen tonen dat er nog geen daling van de cijfers zit aan te komen.

Het virus heeft intussen ook de meer afgelegen gebieden bereikt, waar Republikeinen het veelal voor het zeggen hebben. Hoewel die doorgaans geen fan zijn van beperkende maatregelen, hebben enkele van hen het geweer al van schouder veranderd. Zo heeft gouverneur Kim Reynolds van Iowa - die mondkapjes ooit omschreef als een ‘feel good’-optie - het dragen ervan verplicht bij bijeenkomsten van 25 mensen of meer. Anderen, zoals gouverneur Kristi L. Noem van South Dakota, blijven een mondmaskerplicht weigeren.

“Nachtmerriecijfers”

Nochtans staat vooral North en South Dakota het water aan de lippen. In North Dakota is 100 procent van de ziekenhuiscapaciteit gebruikt, volgens Republikeins gouverneur Doug Burgum. Maar ook in Minnesota, waar Democratische gouverneur Tim Walz toch énkele maatregelen nam rond samenkomsten en het sluitingsuur van de horeca, worden “nachtmerriecijfers” verwacht. Walz omschreef het tekort aan bedden als “catastrofaal”.

Topdokter Anthony Fauci heeft het land donderdag nog eens opgeroepen om een tandje bij te steken in de strijd tegen het virus. Tijdens een interview in het praatprogramma 'Good Morning America’ op televisiezender ABC, gaf hij toe dat een nationale lockdown er niet in zat, maar dat het aantal besmettingen ook verminderd kan worden door meer aandacht te schenken aan basisprincipes, zoals sociale afstand en mondmaskers.

Doden

In de Verenigde Staten zijn in totaal al 10.555.435 bevestigde gevallen van Covid-19 gerapporteerd. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de Johns Hopkins University. Er vielen ook al 242.435 doden te betreuren. Op dit moment vallen er ongeveer 1.000 doden per dag.

En ook hier is niet veel beterschap in zicht. Volgens een nieuwe voorspelling die de US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) donderdag publiceerden, zouden er tegen 5 december tussen de 260.000 en 282.000 doden zijn.

