Aantal nieuwe besmettingen in Spanje stijgt fors, vooral bij jongeren: nachtleven in Catalonië weer beperkt

De coronasituatie in Spanje is de voorbije dagen snel achteruitgegaan. Vooral bij de jongeren is er sprake van een duidelijke stijging van het aantal besmettingen. Verschillende regio's overwegen om opnieuw strengere maatregelen in te voeren. Catalonië neemt het voortouw: clubs in het onder toeristen populaire gebied moeten hun binnenruimtes weer sluiten.