Aantal mensen op de vlucht wereldwijd bereikt recordhoogte

Het aantal mensen op de vlucht is op een jaar tijd met bijna 20 miljoen toegenomen. Vooral de recente gevechten in Soedan hebben voor die stevige toename gezorgd, terwijl het aantal vorig jaar al een piek had bereikt door de Russische invasie in Oekraïne en de humanitaire crisis in Afghanistan.

Twee derde van de mensen was ontheemd binnen de grenzen van hun eigen land, terwijl ongeveer een derde naar het buitenland was gevlucht, voornamelijk naar buurlanden. Driekwart van de mensen die naar het buitenland moesten vluchten, deden dat naar landen met een laag of gemiddeld inkomen.

Volgens Filippo Grandi, de hoge commissaris voor de vluchtelingen van de VN, “moet de deur open blijven voor asielzoekers”. “Ze mogen niet in de gevangenis belanden, asiel vragen is geen misdaad”, klinkt het. Grandi is dan ook bezorgd over het plan van Londen om asielzoekers naar Rwanda te sturen en over het beleid dat de VS voert op het vlak van vluchtelingen.

Unicef benadrukte woensdag verder dat ook een recordaantal kinderen op de vlucht is. Eind vorig jaar waren dat er wereldwijd 43,3 miljoen, van wie er bijna 26 miljoen op de vlucht zijn in eigen land. Het afgelopen decennium is het aantal kinderen dat op de vlucht is verdubbeld.