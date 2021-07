Aantal mensen dat wereldwijd honger lijdt verzesvoudigd sinds het begin van de pandemie

Volgens de Integrated Food Security Phase Classification (IPC) kampen 155 miljoen mensen in 55 landen met voedselonzekerheid of honger, dat zijn er 20 miljoen meer dan vorig jaar. Sinds het begin van de pandemie is het aantal mensen dat overleeft in hongersnoodachtige omstandigheden, verzesvoudigd tot 520.000 mensen wereldwijd, blijkt uit het Global Report On Food Crises en IPC-cijfers. "Anderhalf jaar na het begin van de pandemie, overtreft het aantal hongerdoden het aantal coronadoden", stelt Oxfam. De hulporganisatie linkt de honger aan de "drie dodelijke C's", met name conflicten, Covid-19 en de klimaatopwarming (met de c van "climate crisis").