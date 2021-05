Aantal kinderen bereikt nieuw laagterecord in vergrijsd Japan

Marine Le Pen vrijgespro­ken na delen IS-foto's

14:32 De rechts-populistische Franse politica Marine Le Pen (52) is door een Franse rechtbank vrijgesproken in een zaak die draait om de publicatie van foto’s van Islamitische Staat (IS). De politica plaatste die beelden in 2015 op Twitter nadat een Franse journalist haar partij had vergeleken met de terroristische beweging.