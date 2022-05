Aantal gevallen van apenpokken in Groot-Brittannië gestegen tot 56

"Omdat dit virus zich verspreidt via nauw lichamelijk contact, roepen we iedereen op om uit te kijken naar ongewone huiduitslag of veranderingen", stelt Susan Hopkins van UKHSA. Een aanzienlijk deel van de gevallen in het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa heeft zich voorgedaan bij homo- of biseksuele mannen, zei ze. Daarom worden zij extra aangespoord om op dergelijke symptomen te letten, aldus Hopkins.