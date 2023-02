Aantal geboortes in Japan op dieptepunt

Brusselse toeriste (23) zwaarge­wond bij drama tijdens het liften in Argentinië

Een jonge Brusselse vrouw is tijdens een reis door Argentinië zwaargewond geraakt bij een ongeval. Justine D. (23), een ex-atletiekkampioene, zat als liftster in een auto die betrokken raakte bij een zware crash. De vrouw ligt op intensieve zorgen. Volgens lokale media kreeg ze een klap op de ruggengraat en is ze het gevoel in de onderste ledematen verloren.