Aantal EU-studenten aan universiteit van Oxford gehalveerd sinds brexit

"Brexit verklaart grootste deel Britse inflatie", zegt Britse topeconoom

Het grootste deel van de inflatieproblemen in het Verenigd Koninkrijk zijn toe te schrijven aan de beslissing van de Britten om uit de Europese Unie te stappen. Dat zegt althans de voormalig beleidsmedewerker van de Bank of England, Adam Posen. De econoom staat momenteel aan het hoofd van de prominente onderzoeksgroep Peterson Institute for International Economics in Washington.

27 april