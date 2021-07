Aantal drugsdoden in Schotland voor zevende opeenvolgende jaar op recordhoogte

Amerikaan­se economie groeit fors, maar minder dan verwacht

29 juli De economie van de Verenigde Staten is in het tweede kwartaal met 1,6 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Ondanks die forse stijging, lijkt dit een tegenvaller. Economen hadden in doorsnee op nog sterkere groei gerekend dankzij versoepelingen van coronaregels die door grootscheepse vaccinatiecampagnes mogelijk waren.