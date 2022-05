Aantal doden stapelt zich op in spookstad Charkiv: “Net een openluchtmortuarium”

De Oekraïense stad Charkiv, waar de eerste weken van de oorlog hevig gevochten is, is inmiddels getransformeerd tot een spookstad. Er duiken ook steeds meer beelden op van ongeïdentificeerde lichamen waardoor de stad aanvoelt als een “openluchtmortuarium”, zo omschrijven reporters van persagentschap AP de situatie. Opgelet, dit artikel bevat beelden die als schokkend kunnen worden ervaren.

Zo lagen er vier dode mannen in het midden van de straten gerangschikt in een Z. De vier mannen zijn zelf wellicht Russische soldaten, omgekomen in de strijd. Waarom ze in een Z-formatie lagen, is vooralsnog onduidelijk. Al staat de Z wel symbool voor de Russische invasie. Het verbrande lichaam van een van hun collega’s lag dagenlang op enkele barricades, alsof hij op die manier tentoongespreid werd. Beide voorvallen kunnen beschouwd worden als een oorlogsmisdaad gezien het disrespect voor de doden. Ook in de flatgebouwen en elders op de straten liggen lichamen van soldaten én burgers.

Volledig scherm © AP

De lichamen zijn na enkele dagen opgehaald en naar een mortuarium gebracht. Daar zullen ze geïdentificeerd worden opdat hun familie ingelicht kan worden.

Volledig scherm © AP

Onvoorspelbare dood

Rest nog de vraag waarom en hoe de mannen stierven. En dat is een vraag die wellicht nooit beantwoord kan worden. Beschietingen en luchtaanvallen zijn immers dagelijkse kost geworden in Charkiv. Zolang dat zo blijft, kan iedereen op elk moment gedood worden mét of zonder reden. Daarom wagen journalisten zich niet te vaak in de regio, maar enkele reporters van het persagentschap AP namen alsnog het risico. “Het voelt hier als een openluchtmortuarium”, zo schrijven ze.

VTM NIEUWS-reporter Robin Ramaekers was eind april ook nog in Charkiv, en moest er vandaag schuilen in de kelder van zijn hotel. “Overal in de stad, op elk moment, zijn er raketinslagen. Je weet alleen nooit waar en wanneer, of wat er juist bestookt wordt”, vertelde hij.

