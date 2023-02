Aantal doden na aardbeving stijgt tot meer dan 30.000, schade in Turkije geschat op 80 miljard euro

De Verenigde Naties schatten dat het dodental tot 50.000 of meer kan stijgen. De noodhulpcoördinator van de VN, Martin Griffiths, zei zondag in Kahramanmaras, in het aardbevingsgebied, dat schattingen moeilijk zijn, maar dat het dodental kan "verdubbelen of meer". "En dat is schrikwekkend", zei hij aan de zender Sky News.