Aantal dagelijkse coronabesmettingen in Verenigd Koninkrijk blijft stijgen

Het aantal dagelijkse besmettingen met het coronavirus gaat in stijgende lijn: gisteren/donderdag werden er nog 7.393 nieuwe besmettingen geteld, vorige vrijdag waren dat er 6.238. In Engeland ligt het reproductiegetal momenteel tussen 1,2 en 1,4, dat betekent dat het coronavirus in kracht toeneemt. Het is vooral de in India ontdekte Deltavariant van het coronavirus dat de coronacijfers van het Verenigd Koninkrijk de lucht induwt.

Versoepelingen?

Premier Boris Johnson wil de coronamaatregelen opheffen op 21 juni, maar de Britse Orde van Geneesheren (BMA) grijpt de coronacijfers aan om erop aan te dringen die geplande versoepelingen uit te stellen.

"Nu slechts 54,2 procent van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd is en veel jonge mensen nog niet in aanmerking komen, is er een enorm risico dat voortijdig alle maatregelen versoepelen het uitstekende werk van de vaccinatiecampagne teniet zal doen en tot een golf van infecties zal leiden", aldus voorzitter van de BMA Council dokter Chaand Nagpaul.

Ondertussen gaat de vaccinatiecampagne gewoon door. In totaal kregen 41.088.485 inwoners van het Verenigd Koninkrijk een eerste coronaprik, 29.165.140 Britten werden volledig gevaccineerd tegen het coronavirus.

60 procent besmettelijker

De Deltavariant is volgens analyses aanzienlijk besmettelijker dan de Alfavariant die eerder in het Verenigd Koninkrijk werd ontdekt. Het risico dat mensen in hun eigen gezin besmet worden, ligt bij Delta naar schatting 60 procent hoger dan bij Alfa, zo deelde de Engelse gezondheidsautoriteit Public Health England vrijdag mee.

Bovendien zou Delta zich meer dan andere varianten kunnen onttrekken aan de beschermende werking van de vaccins, vooral na één dosis. Wie volledig ingeënt is, is wél heel goed beschermd tegen de Deltavariant. De variant is vandaag volgens de overheid goed voor zowat negen op de tien besmettingen in het Verenigd Koninkrijk.

Mensen in de rij voor een coronavaccin in Londen.