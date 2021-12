Aantal dagelijkse besmettingen nadert record in Verenigde Staten: “Verticale stijging op dit moment”

Het aantal dagelijkse besmettingen met het coronavirus is in de Verenigde Staten sterk gestegen door de omikronvariant en zal in januari een recordhoogte bereiken. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten maandag aangekondigd.

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.



"We zien duidelijk een verticale stijging op dit moment", zei Anthony Fauci, de belangrijkste Covid-adviseur van het Witte Huis, tegen radiozender NPR. Hij gaf er commentaar op gegevens die verzameld werden door de krant ‘The New York Times’.

Sprong

De Verenigde Staten registreerden zondag in totaal 214.499 nieuwe gevallen, een sprong van het veertiendaags gemiddelde met liefst 83 procent. Het land nadert zo het dagrecord van 251.232 positieve gevallen, dat in januari van dit jaar werd gevestigd. In januari 2022 wordt het record vermoedelijk verbroken.



Het gemiddelde aantal sterfgevallen steeg in de afgelopen veertien dagen ook licht (+3 procent), tot 1.328. In New York stelden de gezondheidsautoriteiten ook een stijging vast van het aantal kinderen dat met Covid-19 in het ziekenhuis werd opgenomen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het einde van de uitbraak is zeer moeilijk te voorspellen, aldus nog Fauci. "We hopen op een piek gevolgd door een daling, zoals we gezien hebben in andere landen zoals Zuid-Afrika.” In dat land, waar de omikronvariant voor het eerst ontdekt werd, daalt het aantal besmettingen inderdaad nu - na een explosieve toename.

Dat kan te danken zijn aan verzadiging, zei Fauci, namelijk door het feit dat de variant alle kwetsbare mensen, zoals niet-gevaccineerden, heeft bereikt. In de VS zijn nog steeds zeer veel mensen niet gevaccineerd.

Volledig scherm Lange rijen aan een coronatestcentrum in Austin, Texas. © Photo News

Volledig scherm Mensen in de rij voor een test in New York. © REUTERS