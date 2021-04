Aantal coronavaccinaties nadert wereldwijd het miljard

“Normaal gesproken duurt het vijf tot tien jaar om een nieuw vaccin te ontwikkelen”, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie in februari in het Europees Parlement. “Wij deden het in tien maanden. Dat is een enorm wetenschappelijk succes.”

Terugkeer naar het normale leven

In landen waar het vaccin in ijltempo is toegediend is inmiddels weer een geleidelijke terugkeer naar het normale leven zichtbaar. Zo is in Israël, waar ongeveer de helft van de bevolking inmiddels volledig gevaccineerd is, het aantal coronabesmettingen teruggelopen van 650 naar dertien per 100.000 inwoners. Het aantal overlijdens is met factor 10 gedaald.