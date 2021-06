Aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen daalt langzaam verder

De afname van het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen houdt aan. Het ging afgelopen weekend wel iets minder snel omlaag dan in de week ervoor. Volgens de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) lagen maandag nog 331 mensen in het ziekenhuis met COVID-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 32 minder dan vrijdag.

Van de opgenomen coronapatiënten zijn er 142 zo ziek dat ze op de intensieve zorg (ic) liggen. Dat zijn er vijf minder dan vrijdag. In de zeven dagen daarvoor kwamen in de ziekenhuizen 170 ziekenhuisbedden van coronapatiënten vrij. Dat is een gemiddelde afname van 24 per dag. Afgelopen weekend lag het tempo van de afname dus wat lager, met tien per dag.

Het aantal nieuwe opnames wegens COVID-19 blijft intussen relatief laag. Op de verpleegafdelingen zijn de afgelopen 24 uur acht nieuwe patiënten binnengekomen, op de ic’s vier.

Ook aantal sterfgevallen daalt

Voor de tweede keer in drie dagen zijn er geen sterfgevallen door corona gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de afgelopen 72 uur is het overlijden van slechts één iemand geregistreerd.

Tussen zondagochtend en maandagochtend kreeg het RIVM 580 meldingen van positieve tests. Het is de derde achtereenvolgende dag dat dit aantal onder de zeshonderd uitkomt.

In 179 Nederlandse gemeenten testte geen enkele inwoner positief. Dat is het hoogste aantal in lange tijd. Begin juni waren er dagelijks ongeveer zestig gemeenten zonder coronagevallen en op de top van de golf waren er hooguit een paar gemeenten waar niemand positief testte. Verder zijn er 78 gemeenten met maar één positieve test.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 4.368 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 624 nieuwe gevallen per dag. Daarmee is Nederland terug op het niveau van 5 september, aan het begin van de tweede golf.

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 1,7 miljoen mensen positief getest. Van 17.755 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.