Aantal coronameldingen in één dag daalt in Nederland na week van stijging

“Harde lockdown in Duitsland noodzake­lijk om virus in te dammen”

16:19 Een harde lockdown van 24 december tot 10 januari is nodig om het hoge aantal coronabesmettingen in Duitsland terug te dringen. Volgens het gezaghebbende wetenschappelijk instituut Leopoldina zouden kinderen vanaf 14 december niet meer naar school mogen en moet het openbare leven in heel Duitsland min of meer tot stilstand komen in de twee weken vanaf Kerstmis.