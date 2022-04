Aantal coronadoden in Shanghai loopt verder op: nu al tien mensen overleden

25-jarige student sterft tijdens opvoering van kruisiging van Jezus tijdens paasvie­ring in Nigeria

Sule Ambrose (25), een student aan de Claraiantijnse Universiteit in Nekede in Nigeria, stierf afgelopen weekend tijdens de opvoering van de kruisiging van Jezus. Toeschouwers dachten eerst dat het deel uitmaakte van de voorstelling. “Toen hij niet meer kon opstaan, wisten we dat het een ernstige zaak was en werd hij met spoed naar een schoolziekenhuis gebracht”, zegt een ooggetuige.

18 april