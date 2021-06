Aantal coronadoden in de VS loopt op tot 600.000

Door de leveringen van de vaccins vanaf midden december, daalde het aantal coronadoden tot een gemiddelde van 340 per dag. In januari waren er dat nog 3.400 per dag. Dagelijks zijn er zo’n 14.000 besmettingen, wat in de winter nog 25.000 was. Het totaal aantal doden in de VS staat momenteel op 600.000. Ter vergelijking: het dodentol ten gevolge van het coronavirus is groter dan de populatie van de Amerikaanse steden Baltimore of Milwaukee. Dat bevestigt de Universiteit van John Hopkins. Bovendien is het aantal coronadoden ongeveer gelijk aan het aantal Amerikanen dat in 2019 aan kanker overleed.