Aantal coronabesmettingen in Zuid-Afrika op een dag tijd met de helft gestegen

INTERVIEW. Viroloog Piet Maes: “Omikron blijkt een drieling, en één broertje is veel besmette­lij­ker”

In Denemarken stijgt het aantal coronabesmettingen opnieuw pijlsnel. Grote boosdoener is BA.2, het broertje — of zusje zo u wil — van de bekendere versie van de omikronvariant. Kan BA.2 ook bij ons de dienst gaan uitmaken? Is deze subvariant dan nóg besmettelijker? Werken de vaccins er wel tegen? Viroloog Piet Maes (KU Leuven) vertelt wat we al zeker weten over BA.2 en wat niet. “Met omikron hebben we geluk gehad, maar niets zegt dat dit in de toekomst ook zo zal zijn.”

1 februari