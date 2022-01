Aantal coronabesmettingen in Nederland stijgt sterk na bezoek aan Oostenrijk, bijna 700 nieuwe besmettingen na een bezoek aan ons land

Hoe kan je gaan skiën in Oostenrijk in coronatijden? VTM NIEUWS-journaliste Birgit Herteleer ging zelf op reis en toont hoe dat gaat:

Waar het aantal Nederlanders dat in Oostenrijk was geweest en positief testte in de week na 21 december nog bleef steken op 144, is dat in de week tot 3 januari opgelopen tot bijna duizend mensen. Ook na terugkeer uit Zwitserland en Italië is het aantal coronabesmettingen bijna verdubbeld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het Algemeen Dagblad (AD) heeft opgevraagd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Oostenrijk is daarmee goed voor 16 procent van alle besmettingen in Nederland die tussen 27 december en 3 januari tot een ander land zijn herleid, Frankrijk (740 gevallen) voor 12 procent en België 11 procent. Na België volgen nog Duitsland (669 besmettingen) en Spanje (605 besmettingen).

Voorzitter van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) Frank Oostdam erkent dat het om ‘een forse stijging’ gaat bij wintersportwalhalla Oostenrijk. Het reizigersboegbeeld raadt aan om overal de basisregels in acht te nemen en bijvoorbeeld ook hotels en reisorganisaties aan te spreken bij gebrekkige ventilatie.

Vlak voor kerst haastten duizenden Nederlanders zich naar Oostenrijk omdat dit land vanaf 25 december naast een negatieve PCR-test ook een boosterprik eiste. Arts-microbioloog en lid van het Nederlandse Outbreak Management Team (OMT) Marc Bonten: “Die Nederlanders vonden een gat in de wet en benutten dat, terwijl iedereen natuurlijk snapt dat dat juist niet de bedoeling was’’, aldus de Utrechtse hoogleraar. “Als je zonder booster het virus oppikt, loop je zelf een groter risico dat het heftig verloopt en je draagt bij aan de verspreiding’’, licht het OMT-lid toe. “Zo krijgen we het met zijn allen wel onder controle en dan heeft de overheid het weer gedaan’’, vervolgt hij op sarcastische toon. “Maar die mensen hebben wel lekker geskied.’’

Volledig scherm Testen in de teststraat. © ANP

Zevende golf

Of deze besmettingen Nederland een zevende golf kunnen bezorgen? “Wintersport in Oostenrijk en Italië vormde één van de brandhaarden die de eerste golf in Nederland een flinke zet heeft gegeven’’, weet Bonten. “Een paar weken geleden leek Oostenrijk nog het strengst met een enorme lockdown en lage cijfers, maar nu is de situatie alweer helemaal veranderd.’’ De zevende golf komt er volgens hem ‘sowieso’. “De vraag is: hoe groot wordt die golf in de ziekenhuizen? Daarvoor kijken we heel nauwgezet naar Engeland en Denemarken, die lopen een beetje op ons voor.’’

Omikron

De ziekenhuiscijfers van komende week zullen een belangrijke graadmeter zijn. Uit nieuwe Britse cijfers blijkt dat de kans om met de omikronvariant in het ziekenhuis te belanden ongeveer een derde is vergeleken met de deltavariant, die tot voor kort overheerste. “Alles wijst erop dat de kans kleiner is dat je met omikron in het ziekenhuis komt’’, aldus het OMT-lid. Hiervoor analyseerde de Britse overheid in samenwerking met Cambridge University ruim 500.000 omikrongevallen en bijna 600.000 deltabesmettingen.

Ondanks die relatief gunstige uitkomst, kan omikron tóch een probleem gaan vormen in de ziekenhuizen, voorspelt de expert. “Het lagere aantal ziekenhuisopnames moet je afzetten tegen het totaal aantal mensen dat geïnfecteerd raakt’’, legt Bonten uit. “Als er veel meer mensen besmet raken, belanden er nog steeds te veel mensen in het ziekenhuis.’’ De stijgende besmettingen in Engeland en Denemarken baren de Utrechtse professor daarom zorgen. “Het lijkt erop dat de piek in Engeland en Denemarken nog niet is bereikt.’’

Volledig scherm Vaccinatielocatie in de RAI. © ANP