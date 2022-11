Aantal coronabesmettingen bereikt nieuw record in China

BEKIJK. Duizenden bezoekers van het Disney Resort in Shanghai zitten opgesloten in park na een corona-uit­braak

In miljoenenstad Shanghai hebben bezoekers van het Disney Resort niet de Halloweendag van hun leven beleefd. Tijdens hun dagje uit werden de duizenden aanwezigen massaal getest op COVID-19. En daar bleef het niet bij. Alle bezoekers zijn verplicht om in het park te blijven tot alle testresultaten binnen zijn. Op de beelden is te zien hoe een meterslange ketting van politieagenten iedereen in het park houdt. China heeft een nultolerantie ten opzichte van het coronavirus, en door een nieuwe corona-uitbraak besloot het over te gaan tot de extreme maatregelen.

1 november