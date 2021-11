Aantal Chinese zakendeals in Europa flink gedaald

Frankrijk investeert fors in materiaal tegen illegale migratie via Kanaal, netwerk mensensmok­ke­laars ontmanteld

Frankrijk investeert fors in materiaal in de strijd tegen de illegale immigratie via het Kanaal, van het noorden van Frankrijk naar Groot-Brittannië. Nog op het Kanaal, de zeestraat tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, is een groep van vijftien smokkelaars uit verschillende landen opgepakt. Ze worden ervan verdacht honderden migranten naar Groot-Brittannië te hebben willen smokkelen, meldt persagentschap AFP op basis van politiebronnen.

22 november