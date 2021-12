Aantal besmettingen met 79 procent gestegen in Afrika, in sommige landen zelfs vertienvoudigd

De omikronvariant, die ongeveer een maand geleden voor het eerst in zuidelijk Afrika werd vastgesteld, heeft grote invloed op deze cijfers. De incidentie is in Zuid-Afrika meer dan verdubbeld en het aantal positieve testgevallen is met een factor 20 toegenomen. In andere landen in de regio is het aantal nieuwe infecties met ten minste 210 procent gestegen en in sommige landen zelfs vertienvoudigd.