Aantal besmettingen en coronadoden piekt, maar Braziliaanse president start rechtszaak om lockdown te beëindigen

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is naar het Hooggerechtshof gestapt om te proberen de coronabeperkingen, die door verschillende federale staten zijn opgelegd, terug te draaien. Dat melden Braziliaanse media. Gisteren werd in Brazilië het hoogste aantal besmettingen in 24 uur sinds het begin van de coronapandemie geregistreerd.

De regering van Bolsonaro heeft het Hooggerechtshof gevraagd de decreten in het Federale District, waar de hoofdstad Brasilia is gelegen, evenals in Bahia en Rio Grande do Sul terug te draaien. Volgens de regering zouden de gouverneurs van de staten niet voldoende autoriteit hebben om de decreten uit te voeren. Dat meldt het Braziliaanse nieuwsportaal G1.

Verzet

Bolsonaro heeft het virus herhaaldelijk gebagatelliseerd en zich verzet tegen beperkingen om besmettingen te beteugelen. Woensdag nog zei de president blij te zijn dat zijn aanhangers demonstreren tegen regels rond afstand houden. Eerder deze maand zei hij tegen de bevolking over Covid-19: “Stop met jammeren. Hoelang gaan jullie er nog over blijven janken? Hoelang gaan jullie nog thuis blijven en alles sluiten? Niemand kan er nog tegen. We betreuren de doden, nogmaals, maar we hebben een oplossing nodig.”

Records

De coronasituatie in het land van zo’n 212 miljoen inwoners is zeer ernstig. Donderdag werden nog eens 86.982 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, er vielen ook nog eens 2.724 nieuwe coronadoden. Het was daarmee de op één na dodelijkste dag voor Brazilië sinds de uitbraak van het virus. Dinsdag werd een recordaantal van meer dan 2.800 Brazilianen die binnen 24 uur aan de gevolgen van Covid-19 overleden, gemeld.

Woensdag meldden de lokale autoriteiten een recordaantal van meer dan 90.000 besmettingen. In totaal zijn er al ongeveer 11,7 miljoen besmettingen met het longvirus vastgesteld, er zijn ook al meer dan 287.000 mensen gestorven aan Covid-19. Zowel het Braziliaanse dodental als het aantal besmettingen zijn het één na hoogste ter wereld, in beide gevallen achter de Verenigde Staten.

Volledig scherm Beeld op een kerkhof in Sao Paulo, Brazilië. © REUTERS

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg is in de meeste deelstaten overbelast. De Braziliaanse gezondheidsstichting Fiocruz spreekt van “de grootste instorting van de medische infrastructuur in de geschiedenis”.

Donderdag raakte bekend dat de Duitse luchtmacht tachtig beademingsapparaten naar Brazilië gaat vliegen om het land bij te staan bij de behandeling van patiënten. Brazilië telt momenteel ruim 8.300 mensen die in kritieke toestand in ziekenhuizen zijn opgenomen als gevolg van een coronabesmetting. Zo’n 1,1 miljoen mensen zijn wel besmet, maar niet erg ziek.

Brazilië telt circa 66.000 intensivecare-units, verdeeld over de publieke gezondheidszorg en particuliere gezondheidsinstellingen. In het uitgestrekte land zijn echter niet overal de door de federale gezondheidsautoriteiten voorgeschreven aantallen IC-apparatuur beschikbaar.

Volledig scherm Een afdeling intensieve zorg van een ziekenhuis in Sao Paulo, overspoeld door ernstig zieke coronapatiënten. © EPA

Het land startte midden januari met zijn vaccinatiecampagne. Die verloopt echter traag wegens een gebrek aan doses.

Uit een donderdag gepubliceerde enquête van opiniepeiler Datafolha blijkt dat 79 procent van de Brazilianen denkt dat de pandemie in hun land niet onder controle is. President Bolsonaro en zijn regering krijgen al lang hevige kritiek over hun aanpak van de crisis en het ontkennen van de ernst ervan.

Volledig scherm Beeld van een kerkhof in Manaus. © REUTERS