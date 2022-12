"Aantal Belgen" bij gestrande toeristen dit vastzitten aan Machu Picchu in Peru

In Peru zitten honderden buitenlandse toeristen woensdag vast in het gebied van de historische ruïnes Machu Picchu. Dat komt doordat er geen treinen meer rijden naar de stad Cuzco als gevolg van de protesten tegen de nieuwe Peruaanse president Dina Boluarte. Onder hen bevinden zich ook “een aantal Belgen”. Dat heeft Buitenlandse Zaken bevestigd aan Belga.

In Aguascalientes, een kuuroord in de steile vallei aan de voet van de historische site en toegangspoort tot Machu Picchu, zijn volgens de autoriteiten sinds dinsdag zo'n 779 toeristen van verschillende nationaliteiten gestrand.

De enige comfortabele en moderne manier om te reizen tussen de toeristische parel van Peru en de stad Cuzco, 110 km verderop, is via de trein. Maar het treinverkeer daar is sinds dinsdag opgeschort vanwege protesten die maandag begonnen in Cuzco. De demonstranten probeerden toen de luchthaven over te nemen, die nu gesloten is. Spoormaatschappij Peru Rail heeft daarop het treinverkeer stilgelegd uit vrees voor blokkades op het spoor en om de veiligheid van de passagiers te verzekeren.

De burgemeester van het kuuroord, Darwin Baca, heeft de regering om humanitaire hulp gevraagd en vraagt helikopters om toeristen te evacueren.

Reisadvies

De FOD Buitenlandse Zaken raadt alle niet-essentiële reizen naar Peru af en roept Belgen ter plaatse op om geen verplaatsingen te maken, zeer waakzaam te blijven, manifestatiezones en grote samenscholingen te vermijden en het lokale nieuws te volgen en de instructies van de lokale autoriteiten na te leven.

Werelderfgoed

Machu Picchu is een van de belangrijkste toeristische attracties in Zuid-Amerika en behoort sinds 1983 tot het Unesco-werelderfgoed. De ruïnestad is opgericht door de Inca’s in de 15e eeuw en bestaat uit ongeveer 200 gebouwen. Dagelijks komen er duizenden bezoekers. Zij komen vooral met de trein uit Cuzco.

Noodtoestand

Peru verkeert in een zware politieke crisis en er wordt op diverse plaatsen geprotesteerd tegen de nieuwe Peruaanse presidente Dina Boluarte. Haar voorganger Pedro Castillo werd vorige week afgezet, nadat hij had geprobeerd om het parlement te ontbinden. Boluarte was vicepresidente onder Castillo. Woensdag riepen de autoriteiten de noodtoestand uit voor het hele land naar aanleiding van de gewelddadige protesten van de voorbije dagen. “De noodtoestand is in het hele land voor dertig dagen uitgeroepen (...) Er is nood aan een energieke en gezaghebbende reactie” op het geweld, verklaarde minister van Defensie Alberto Otarola, die benadrukte dat de maatregel “de opschorting van de bewegingsvrijheid en de vrijheid van vereniging” omvat, en dat ook een avondklok tot de mogelijkheden behoort. “De politie zal, met steun van de strijdkrachten, het hele grondgebied controleren”, zei hij, eraan toevoegend dat de noodtoestand het leger toelaat om in te grijpen teneinde de orde te handhaven.

De regering had maandag al in verschillende provincies de noodtoestand uitgeroepen en deze dinsdag nog verlengd. Ook stelden de autoriteiten voor om de verkiezingen te vervroegen naar december 2023.

