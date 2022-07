Aantal asielaanvragen in EU in april met bijna een derde gedaald in vergelijking met maart

Het aantal niet-Europeanen dat een aanvraag om internationale bescherming heeft ingediend in een Europese lidstaat is in april met 28 procent gedaald in vergelijking met een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Europees statistiekbureau Eurostat.

In totaal dienden in april 54.145 niet-Europeanen een eerste asielaanvraag in in een Europese lidstaat. Dat is 66 procent meer dan in april vorig jaar maar wel 28 procent lager dan in maart van dit jaar.

De relatief sterke daling op maandbasis heeft volgens Eurostat vooral te maken met het dalende aantal Oekraïners dat asiel aanvroeg in de EU. In maart, vlak na de Russische invasie in Oekraïne, waren dat er nog bijna 13.000. In april viel dat cijfer terug tot net iets meer dan 1.500. Oekraïense vluchtelingen kregen in maart tijdelijke bescherming in de EU, waardoor ze automatisch een jaar verblijfsrecht kregen.

Er vroegen in april ook nog eens 5.555 mensen een volgende asielaanvraag in, nadat een eerder verzoek werd afgehandeld. Daar gaat het om een toename met 2 procent op jaarbasis en een daling van 16 procent in vergelijking met maart 2022.

In België dienden volgens de cijfers 2.320 mensen een eerste asielaanvraag in. In mei waren dat er 2.550, in juni 2.930. Duitsland spande in april de kroon, met ruim 14.000 aanvragen, gevolgd door Frankrijk (11.045) en Spanje (7.795).