Aanslagpleger Trier parkeerde auto en rookte sigaret na dollemansrit

Amerikaan­se burgemees­ter spreekt volk vanuit vakantiere­sort in Mexico toe: “Mensen, blijf thuis”

3 december Een Amerikaanse burgemeester is in ernstige verlegenheid gebracht, nadat bekend is geworden dat hij vanuit een Mexicaans vakantieresort een Facebookvideo opnam waarin hij inwoners van zijn stad Austin aanspoorde om thuis te blijven. “Dit is niet het moment om te ontspannen”, waarschuwde Steve Adler. De Democraat zat op dat moment niet in isolatie, maar was met zijn familie op vakantie in badplaats Cabo San Lucas.