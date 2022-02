Aanslag van student op medestudenten verijdeld in Lissabon

Productie Duitse Te­sla-fa­briek laat nog weken op zich wachten

Het zal nog een paar weken duren voordat de Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla de productie van auto's in zijn Duitse 'gigafactory' nabij Berlijn kan beginnen. Volgens de autoriteiten in deelstaat Brandenburg, waar de fabriek staat, bevindt het goedkeuringsproces zich in de laatste fase.

9 februari