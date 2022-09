Aanslag tegen oud-president George W. Bush verijdeld door gouden tip van Belgische Staatsveiligheid

250 miljoen op overschot? Dan kan u dit penthouse met balzaal in hartje New York op de kop tikken

Wie toevallig 250 miljoen euro op overschot liggen heeft, kan zijn pijlen richten op de Central Park Tower in hartje New York. Het appartement dat daar vanaf maandag te koop zal staan, omvat drie verdiepingen in de nok van de wolkenkrabber. Met een totale oppervlakte van ruim 1.600 m² kan u er gerust ook een zwembad - of twee - in kwijt.

