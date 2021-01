Aanslag op hotel in Mogadishu: zeker 17 doden, veiligheidstroepen nog in gevecht met terroristen

Zeker zeventien mensen zijn gedood bij een aanslag op een hotel in het centrum van de Somalische hoofdstad Mogadishu. Op een zelfmoordaanslag met een bomauto aan de ingang van Hotel Afrik volgde massaal geweervuur, meldt de verslaggever van het Duitse persbureau DPA ter plaatse. Het dodental kan nog stijgen want de veiligheidstroepen zijn nog aan het vechten tegen de islamistische strijders in het hotel.